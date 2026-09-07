पंजाब में कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ मोर्चा, पेन-डाउन हड़ताल और सामूहिक अवकाश का ऐलान

Punjab Employees Protest: पंजाब सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। पंजाब सचिवालय अधिकारी संघ के अध्यक्ष मनजीत सिंह रंधावा ने कहा कि कर्मचारी सरकार के रुख के विरोध में सामूहिक अवकाश, पेन-डाउन हड़ताल और प्रतीकात्मक भूख हड़ताल करेंगे। कर्मचारियों में कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने और 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों को 60 प्रतिशत डीए देने के फैसले को लेकर नाराजगी है।