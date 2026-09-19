Nandigram Bypoll 2026: नंदीग्राम में गिरफ्तारी से मचा सियासी तूफान! संजय सरावगी के बयान ने बढ़ाई कांग्रेस-TMC की टेंशन

Nandigram Congress Candidate: नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस कार्रवाई को पुराने आपराधिक मामलों और लंबित वारंट से जोड़ते हुए कानून के तहत हुई गिरफ्तारी बताया। वहीं, विपक्ष की ओर से गिरफ्तारी के समय और परिस्थितियों पर सवाल उठाए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच नंदीग्राम का मुकाबला अब केवल चुनावी लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का भी केंद्र बन गया है।