भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने क्यों याद किया 1969 का रबात सम्मेलन? कांग्रेस पर लगाए ये आरोप

निशिकांत दुबे ने दावा किया कि तत्कालीन भारतीय प्रतिनिधि फखरुद्दीन अली अहमद के रबात पहुंचने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने भारत की मौजूदगी में बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी हुई। दुबे ने कहा कि नतीजा यह हुआ कि मोरक्को और अन्य मुस्लिम देशों ने भारत को सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने दावा किया कि अंत में फखरुद्दीन अली अहमद को रबात से वापस जाना पड़ा।