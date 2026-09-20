20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने क्यों याद किया 1969 का रबात सम्मेलन? कांग्रेस पर लगाए ये आरोप

Nishikant Dubey on Congress : निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने 17 मार्च को संकल्प लिया था कि वह 365 दिनों तक हर दिन कांग्रेस की ओर से देश के खिलाफ किए गए कथित गलत कामों के बारे में उसी तारीख को लोगों को बताएंगे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Sep 20, 2026

Nishikant Dubey

BJP सांसद निशिकांत दुबे (सोर्स- एक्स ANI स्क्रीनशॉट)

Nishikant Dubey on Congress : दुमका। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 1969 की एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अगस्त 1969 में यरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद को लेकर हुए घटनाक्रम के बाद मुस्लिम देशों की बैठक बुलाई गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के चलते भारत का प्रतिनिधिमंडल मोरक्को भेजा था।

निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने 17 मार्च को संकल्प लिया था कि वह 365 दिनों तक हर दिन कांग्रेस की ओर से देश के खिलाफ किए गए कथित गलत कामों के बारे में उसी तारीख को लोगों को बताएंगे। उन्होंने कहा कि आज इस अभियान का 188वां दिन है।

1969 की घटना का किया जिक्र

भाजपा सांसद ने कहा कि 1969 की घटना भारतीय विदेश नीति के इतिहास में 'सबसे अपमानजनक और शर्मनाक क्षणों' में से एक थी। उन्होंने अल-अक्सा मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए यह महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। दुबे के अनुसार, सितंबर 1969 में मुस्लिम देशों की बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के संविधान की अनदेखी करते हुए भारत का प्रतिनिधिमंडल मोरक्को की राजधानी रबात भेजा था।

अयूब खान का भी किया जिक्र

निशिकांत दुबे ने दावा किया कि तत्कालीन भारतीय प्रतिनिधि फखरुद्दीन अली अहमद के रबात पहुंचने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने भारत की मौजूदगी में बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी हुई। दुबे ने कहा कि नतीजा यह हुआ कि मोरक्को और अन्य मुस्लिम देशों ने भारत को सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने दावा किया कि अंत में फखरुद्दीन अली अहमद को रबात से वापस जाना पड़ा।

भाजपा सांसद ने इस पूरे घटनाक्रम को भारत के लिए बड़ी बेइज्जती बताते हुए इसके लिए इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कि 20 सितंबर का दिन शोक का दिन है। निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के कारण देश की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस राजनीति ने भारत को दुनिया के सामने शर्मसार किया और देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Sept 2026 05:54 pm

Published on:

20 Sept 2026 05:53 pm

Hindi News / National News / भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने क्यों याद किया 1969 का रबात सम्मेलन? कांग्रेस पर लगाए ये आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिशा सालियान केस में पन्ना सिंह का दावा- सुशांत के पास थे सभी सबूत, इसलिए कराई गई घटना

Disha Salian case
पटना

Dattatreya Hosabale: ‘जाति के नाम पर भेदभाव हिंदू समाज पर कलंक’, बोले RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले

rss general secretary Dattatreya Hosabale
राष्ट्रीय

बंजारा आरक्षण आंदोलन : धर्मगुरु बाबूसिंग की मध्यस्थता से टूटा अनशन, CM देवेंद्र फडणवीस ने दिया समाधान का भरोसा

Banjara Reservation
मुंबई

'मेरा मुकाबला किसी से नहीं, तोड़ेंगे खुद का ही रिकॉर्ड', जन सुराज उम्मीदवार पर बोले BJP MLC नवल किशोर

Bihar MLC Election 2026
राष्ट्रीय

Tata Trusts: टाटा ट्रस्ट्स का बड़ा दावा, टाटा ट्रस्ट्स ने एन. चंद्रशेखरन की नियुक्ति को बताया ‘अमान्य’

N. Chandrasekaran news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.