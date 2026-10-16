October Weather Update: अक्टूबर में अचानक बर्फबारी! पहाड़ों से मैदानों तक ठंड का कहर, दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ी

Sudden Snowfall in North India: अक्टूबर का मध्य आते-आते उत्तर भारत के मौसम ने ऐसा रुख अपनाया है कि लोग चौंक गए हैं। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो गई तो मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं ने दोपहर की गर्मी छीन ली। सुबह-शाम हल्के ऊनी कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की रिपोर्ट के मुताबिक यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं का नतीजा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। यह संकेत है कि सर्दी अब दूर नहीं।