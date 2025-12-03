IndiGo की 70 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, हवाई अड्डे पर अफरा-तफरी, जानें एयरलाइन ने क्या कहा

IndiGo Flight Cancellation: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों चालक दल (क्रू) की भारी कमी से जूझ रही है। एयर इंडिया की कई उड़ानों में देरी के ठीक एक दिन बाद इंडिगो ने बुधवार को बेंगलुरु और मुंबई हवाई अड्डों सहित 70 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं। एयरलाइन ने इन उड़ानों के रद्द होने के पीछे चालक दल की कमी को मुख्य कारण बताया है। इंडिगो को अपनी उड़ानों के संचालन के लिए पर्याप्त चालक दल जुटाने में कठिनाई हो रही है और कंपनी ने स्वीकार किया है कि इस कारण कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।