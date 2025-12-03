IndiGo की 70 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, हवाई अड्डे पर अफरा-तफरी, जानें एयरलाइन ने क्या कहा

इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन (Photo-IANS)
IndiGo Flight Cancellation: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों चालक दल (क्रू) की भारी कमी से जूझ रही है। एयर इंडिया की कई उड़ानों में देरी के ठीक एक दिन बाद इंडिगो ने बुधवार को बेंगलुरु और मुंबई हवाई अड्डों सहित 70 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं। एयरलाइन ने इन उड़ानों के रद्द होने के पीछे चालक दल की कमी को मुख्य कारण बताया है। इंडिगो को अपनी उड़ानों के संचालन के लिए पर्याप्त चालक दल जुटाने में कठिनाई हो रही है और कंपनी ने स्वीकार किया है कि इस कारण कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।
एयरलाइन के प्रवक्ता ने बयान में कहा, 'पिछले कुछ दिनों में प्रौद्योगिकी संबंधी समस्याओं, हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ और परिचालन संबंधी अन्य आवश्यकताओं सहित कई कारणों से हमारी कई उड़ानों में देरी हुई है और कुछ उड़ानें रद्द हुई हैं।'
सूत्रों के अनुसार, एफडीटीएल (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) मानदंडों के दूसरे चरण के लागू होने के बाद से इंडिगो को चालक दल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द हो रही हैं और परिचालन में देरी हो रही है। मंगलवार को स्थिति खराब हुई थी और बुधवार को यह कमी और भी गंभीर हो गई।
इंडिगो का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (समय पर उड़ान प्रदर्शन), जो वाणिज्यिक एयरलाइंस के लिए एक प्रमुख मानदंड है, मंगलवार को गिरकर मात्र 35 प्रतिशत रह गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, इसी अवधि में एयर इंडिया का प्रदर्शन 67.2 प्रतिशत, एयर इंडिया एक्सप्रेस का 79.5 प्रतिशत, स्पाइसजेट का 82.50 प्रतिशत और आकाशा एयर का 73.20 प्रतिशत रहा। ये आंकड़े देश के छह प्रमुख घरेलू हवाई अड्डों के हैं।
इंडिगो ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली, बेंगलुरु सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए 13 उड़ानें रद्द कर दीं, जिससे हवाई अड्डे पर अफरा-तफरी मच गई और परिचालन अस्त-व्यस्त हो गया। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने कहा कि एयरलाइन से जुड़ी तकनीकी और परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण इंडिगो की कई उड़ानें प्रभावित हुईं, जिससे देरी और रद्दीकरण हुआ।
