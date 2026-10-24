‘एक जंतर-मंतर बंद किया तो हजारों खड़े होंगे’, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर पिनाराई विजयन की हुंकार

Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रद्द करने की मांग को लेकर विपक्ष का विरोध तेज हो रहा है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने CEC पर एकतरफा फैसले लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने का जिक्र करते हुए विजयन ने कहा कि अगर एक जंतर-मंतर बंद किया गया, तो हजारों जंतर-मंतर खड़े होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है।