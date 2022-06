PM मोदी ने गुजरात को दी 3054 करोड़ की सौगात, कई योजनाओं का किया उद्घाटन

पटेल-पाटिल की जोड़ी की तारीफ

इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मुझे 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने का मौका दिया गया। ये सारे प्रोजेक्ट सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। गुजरात की डबल इंजन की सरकार शत-प्रतिशत सशक्तिकरण के अभियान में पूरी ताकत से जुटी है। मैं भूपेंद्र भाई, सी.आर पाटिल और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं।





#WATCH | Prime Minister Narendra Modi gets a traditional welcome by tribals in Gujarat's Chikhli. pic.twitter.com/Q1e9RJ6e4O