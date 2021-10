पीएम मोदी विजयादशमी के अवसर पर देंगे देश को 7 नई रक्षा कंपनियों की सौगात, आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी मज़बूती

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजयादशमी के अवसर पर 15 अक्टूबर 2021 को 7 नई रक्षा कंपनियों का शुभारंभ करते हुए देश को एक नई सौगात देंगे। इस कदम से देश में रक्षा विभाग मज़बूत होगा और साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मज़बूती मिलेगी। इस बारे में पीएम मोदी ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके जानकारी दी।

On the special occasion of Vijaya Dashami tomorrow, 15th October, seven new defence companies would be dedicated to the nation. This is a part of our efforts to modernise the defence sector and create an Aatmanirbhar Bharat.https://t.co/2LDicOJOOo