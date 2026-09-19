‘स्टूडेंट सवाल करता है, इसलिए सिस्टम को उससे खतरा,उनको अंधभक्त चाहिए’, इंदौर में बोले राहुल गांधी



राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि छात्र स्कूल-कॉलेजों की स्थिति से लेकर पेपर लीक और रोजगार तक पर सवाल उठाता है। उनका कहना था कि छात्र यह जानना चाहता है कि संस्थाएं अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रही हैं। उन्होंने न्यायपालिका, दूसरी संस्थाओं और चुनाव आयोग का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की आदत सवाल पूछने की होती है और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है।

उन्होंने स्टूडेंट की सोच को मोहब्बत, सम्मान और विनम्रता से जोड़ते हुए कहा कि छात्र दूसरे की बात सुनता है, सवाल करता है और फिर अपनी राय रखता है। वहीं, 'अंधभक्त' शब्द के संदर्भ में उन्होंने नफरत, अहंकार और डर का जिक्र किया। महिलाओं के सम्मान को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी।