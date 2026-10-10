Rahul Gandhi: तमिलनाडु में हिंदी, NEET और शिक्षा फंड पर राहुल गांधी के सवाल, केंद्र पर लगाए कई आरोप

Rahul Gandhi Chatron Ki Goonj: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार, 10 अक्टूबर को चेन्नई में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा। छात्रों से बातचीत में उन्होंने NEET, शिक्षा के लिए फंड, राज्य के विश्वविद्यालयों और परिसीमन जैसे मुद्दे उठाए। राहुल ने आरोप लगाया कि केंद्र के फैसलों से तमिलनाडु के हित प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने तमिल भाषा और संस्कृति पर कथित हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसी भी भाषा या संस्कृति को दूसरी से कमतर नहीं माना जा सकता। राहुल गांधी ने कहा कि सवाल पूछना जिज्ञासा की शुरुआत और लोकतंत्र की बुनियाद है। उनके मुताबिक, छात्रों को सवाल पूछने और सरकार से जवाब मांगने का अधिकार है।