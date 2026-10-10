दिल्ली कोर्ट ने CJP की रत्ना सिंह की याचिका खारिज की, हिरासत में लेने वाले पुलिसकर्मियों पर FIR की थी मांग

याचिका के मुताबिक, रत्ना सिंह शनिवार को दो अन्य वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर जा रही थीं। उन्हें वहां वकीलों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होना था। उन्होंने आरोप लगाया कि घर के बाहर उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। याचिका में दावा किया गया कि दो कारों ने उनका रास्ता रोक लिया था और पुलिसकर्मी गाड़ियों के दरवाजों के बाहर खड़े थे। रत्ना सिंह ने अदालत से घटना का वीडियो देखने का अनुरोध भी किया था।उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उन्हें गलत तरीके से रोककर उनकी स्वतंत्रता सीमित की गई और उनकी जान तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा है। हालांकि, अदालत ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।