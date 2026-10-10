दिल्ली में शनिवार रात 10 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशन बंद, CJP प्रोटेस्ट के चलते DMRC का बड़ा फैसला

DMRC Update: राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को CJP के प्रोटेस्ट के चलते दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। ऐसे में प्रदर्शन को देखते हुए शुक्रवार रात 9 बजे से बंद 45 मेट्रो स्टेशन आज रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर डीएमआरसी को लेटर लिखा था, जिसके बाद दिल्ली मेट्रो ने 45 स्टेशनों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली मेट्रो में कुल 303 मेट्रो स्टेशन हैं। DMRC ने मेट्रो स्टेशन बंद रखने को लेकर अपडेट जारी किया है।