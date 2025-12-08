‘मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र के भाव को…’, लोकसभा में मुसलमानों पर बोलते समय राजनाथ सिंह को टोका, भड़क उठे रक्षामंत्री

लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह गीत रामायण के श्लोक “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” से प्रेरित होकर लिखा गया था। वे बोल रहे थे, “भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को…” – इतना ही कहा था कि सदन में शोर शुरू हो गया। इस पर राजनाथ सिंह क्रोधित हो गए और जोर देकर बोले, “कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा?” बाद में अपनी बात पूरी करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र के भावों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग से कहीं बेहतर समझा है।