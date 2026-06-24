राम मंदिर दान विवाद: ‘आंख, कान और मुंह बंद करके बैठें हैं’, संजय राउत का BJP पर तीखा हमला, बोले- चोरों के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई

Ram Mandir Donation Controversy: राम मंदिर दान विवाद को लेकर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंदिरों और धार्मिक मामलों से जुड़े इतने बड़े आरोप सामने आने के बावजूद देश के बड़े नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे सभी आंख, कान और मुंह बंद करके बैठे हुए हैं।