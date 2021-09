सहकार से समृद्धि: सहकारिता आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, इससे गरीबों-पिछड़ों का विकास होगा- अमित शाह

नई दिल्ली।

भारत के पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में हुआ। सहकार से समृद्धि के लक्ष्य पर आधारित सहकारिता मंत्रालय के पहले समागम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता से जुड़े लोगों को संबोधित कर रहे। अमित शाह सहकारिता मंत्रालय के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सहकारिता वाले कोई परिपत्र नहीं देखते। किसी भी तरह की आपदा आने पर मदद करने को तैयार हो जाते हैं। ये लोग बाढ़ हो, चक्रवात हो या किसी भी तरह की मदद की जरूरत, आगे आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। आज इस अवसर पर सरकार के आंदोलन को बल देने वाले सभी लोगों को याद करता हूं।

Addressing the ‘National Cooperative Conference’ in New Delhi. Watch live! #SahkarSeSamriddhi https://t.co/VCGGbUdFho