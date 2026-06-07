TMC से निलंबित विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर फिर कसा तंज, बोले-‘अभी भी गुब्बारे की तरह हवा में उड़ रहे हैं’



अभिषेक बनर्जी पर तंज कसते हुए ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि वो तो आम लोगों के नेता हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले 20 गाड़ियों के काफिले में चलते थे। हालांकि अब यह संख्या कम हो गई है, शायद इसलिए क्योंकि जनता ने उन्हें करारी हार का स्वाद चखाया है। वो चार्टर्ड प्लेन से चलने वाले नेता हैं। वो मुझे पक्का नहीं पता। लेकिन, कल मैंने एयरपोर्ट के कर्मचारियों से सुना कि अभिषेक बनर्जी ने चार्टर्ड फ्लाइट ली। अभिषेक बनर्जी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उनका आम लोगों से कोई लेना-देना नहीं है। पार्टी ऐसे संकट का सामना कर रही है। आपके पास बिजनेस क्लास के टिकट उपलब्ध हैं; एक सांसद के तौर पर आपको मुफ्त कूपन मिलते हैं। हमें लगा था कि चुनाव हारने के बाद उन्हें अक्ल आएगी और वे जरा जमीन से जुड़ेंगे। लेकिन वे अभी भी गुब्बारे की तरह हवा में उड़ रहे हैं।