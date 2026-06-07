बंगाल हिंसा के पीड़ित भाजपा परिवारों को राहत, सीएम शुभेन्दु अधिकारी देंगे नौकरी और आर्थिक सहायता



शुभेन्दु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान कई जनसभाओं में यह मुद्दा उठाया था। चुनाव प्रचार के दौरान फाल्टा समेत कई इलाकों में उन्होंने कहा था कि यदि उनकी सरकार बनी तो हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। भाजपा को 2026 के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद प्रभावित परिवारों की उम्मीदें और बढ़ गई थीं। अब मुख्यमंत्री के ताजा ऐलान को उसी चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रक्रिया पूरी कर ली है और जून के भीतर सभी पात्र परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक सहायता की राशि भी जल्द जारी की जाएगी।