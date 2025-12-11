दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत, इन शर्तों के साथ मिली जमानत

उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर दिल्ली दंगों के दौरान आपराधिक साजिश, दंगा भड़काने, गैर-कानूनी सभा में शामिल होने और UAPA के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे। गिरफ्तारी के बाद से वह लगातार जेल में है और उसकी नियमित जमानत याचिकाएं कई बार खारिज की जा चुकी हैं। अंतरिम जमानत मिलने के बाद खालिद अब चार साल से अधिक समय बाद पहली बार परिवार के किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल हो सकेगा।