अनन्या पांडे, डेविड बेकहम और निक जोनास ने पहनीं विंटेज घड़ियां, फैशन में फिर लौटी पुरानी स्टाइल

Vintage Watches Trend: लग्ज़री विंटेज घड़ियाँ अब पुराने ज़माने की यादों में खो गई थीं, लेकिन अब इन विंटेज घड़ियों का फैशन (Vintage Watches Trend) एक बार फिर तेजी से लौट रहा है। जो घड़ियां कभी सिर्फ कलक्शन करने वालों तक सीमित थीं, वे अब फैशन की दुनिया का नया ट्रेंड बन चुकी हैं। इन घड़ियों की खासियत (Retro Watch Fashion)है उनका डिज़ाइन, इतिहास और वो अनुभव, जो नई घड़ियों में नहीं मिलता। इन विंटेज घड़ियों (Celebrity Vintage Watches) को सेलेब्रिटीज़ और सोशल मीडिया ने नई जान दी है। जैसे "The Summer I Turned Pretty" शो में दिखी घड़ी हो या फिर रिहाना की 1972 डिज़ाइन वाली ऑडेमर्स पिगेट, इन सभी ने लोगों का ध्यान खींचा है। अनन्या पांडे, डेविड बेकहम और निक जोनास जैसे सितारों ने भी विंटेज घड़ियों को अपनी स्टाइल का हिस्सा बनाया है।