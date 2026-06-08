विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, 8 मजदूरों की हुई मौत, कई घायल



विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में हुए दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन और सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। घटना में लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर के बीच राज्य की गृह मंत्री वंगलापुडी अनीता ने अधिकारियों से तत्काल संपर्क कर हालात की जानकारी ली और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्री ने जिला कलेक्टर और शहर के पुलिस कमिश्नर से फोन पर बातचीत कर दुर्घटना की पूरी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और बचाव अभियान में किसी तरह की देरी न हो। बताया जा रहा है कि हादसे की सूचना मिलते ही वह खुद भी मौके पर पहुंचीं और लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहकर आवश्यक दिशा-निर्देश देती रहीं।