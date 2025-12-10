विशाल ददलानी: संसद के एक मिनट की कीमत ढाई लाख, ‘वंदे मातरम्’ पर 10 घंटे तक चली चर्चा- बेरोजगारी, महंगाई, इंडिगो सब फुस्स…

वहीं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत इसलिए आजाद हुआ क्योंकि हमने मुल्क और मजहब को एक नहीं बनाया। उन्होंने सरकार से कहा कि ‘वंदे मातरम्’ को जबरदस्ती थोपना संविधान के खिलाफ है। क्या ‘वंदे मातरम्’ अब वफादारी की परीक्षा बन गया है? उन्होंने कहा हम अपनी मां की इबादत नहीं करते, हम कुरान की भी इबादत नहीं करते और इस्लाम में अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। इसलिए किसी को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ओवैसी ने आगे यह भी कहा कि देश भक्ति दिखानी है तो पहले गरीबी और लोगों की समस्याएं खत्म की जाए।