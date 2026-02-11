वंदे मातरम् पर सरकारी निर्देश से गदगद विश्व हिंदू परिषद, डायटिशियन बोलीं- मानसिक तौर पर भी बनेंगे मजबूत

सरकार के इस निर्णय के बाद देश के बड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद गदगद है। वीएचपी के संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए पत्रिका डॉट कॉम से कहा कि ये गीत नहीं, क्रांतिमंत्र है, जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों को बहुत प्रोत्साहित किया था। हमारे कई शहीद इसे गुनगुनाते हुए ही देश पर जान न्यौछावर कर फांसी पर चढ़े थे। ये गीत हिंदू, मुस्लिम समेत सभी के लिए है पर 1908 में अंग्रेजों ने साजिश रचकर इसे लेकर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच मनमुटाव डाला था। गुलामी की मानसिकता को हटाने ये वंदे मातरम् की अहम भूमिका रही है। आज राष्ट्रनिर्माण के बेला में ये गीत प्रेरणास्रोत बन भारत के सामर्थ्य में वृद्धि करेगा।