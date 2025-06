Weather Alert: देश के 22 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जानिए अपने राज्य का हाल

Significant rainfall recorded(in cm) (from 0830 hours IST to 1730 hours IST of today):

Andaman & Nicobar islands: Long Island (dist North And Middle Andaman) 11, Port Blair (dist South Andaman) 6, Mayabandar (dist North And Middle Andaman) 5;

Saurashtra & Kutch: Porbandar AP… pic.twitter.com/pFRdykBiAZ