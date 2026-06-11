‘TMC का कांग्रेस में विलय हुआ तो डूब जाएगी राहुल गांधी की नैया’, अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी के नेतृत्व पर उठाए गंभीर सवाल

Minister Arjun Singh Statement West Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी के सबसे बुरे दिन शुरू हो गए है। बीते एक महीने के अंदर ही उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। कई सांसद पाटी से इस्तीफा दे रहे है। वहीं 60 नेता बागी होकर अपनी पाटी के खिलाफ मोचा खोल दिया। वहीं ममता बनर्जी अपनी पार्टी को संभालने की कोशिश में जुड़ी हुई है। हाल ही में पूर्व सीएम ममता ने दिल्ली दौरा किया था। इस दौरान ममता ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। इन दोनों की मुलाकात को लेकर मीडिया में खबर आई थी कि टीएमसी और कांग्रेस का विलय हो सकता है। हालांकि किसी पार्टी की और से आधिकारिक बयान सामने नही आया। अब इस पर पश्चिम बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह का बयान सामने आया है।