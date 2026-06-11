TMC: बंगाल में एक बार फिर टीएमसी नेता पर फेंके गए अंडे, पुलिस की मौजूदगी में सुकुमार दत्ता को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेरा



एक दिन पहले ही ऐसा ही एक मामला सामने आया था। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक और बिधाननगर नगर निगम के पूर्व चेयरमैन सब्यसाची दत्ता को अदालत से बाहर लाए जाने के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान कुछ लोगों ने उन पर अंडे फेंके। इससे पहले भी जब उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा था, तब प्रदर्शनकारियों ने उन्हें निशाना बनाया था। सब्यसाची दत्ता को कथित जबरन वसूली और आपराधिक धमकी से जुड़े एक मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उन्हें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के रायगाछी स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया।