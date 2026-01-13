13 जनवरी 2026,

मंगलवार

राष्ट्रीय

‘जब BJP-RSS के लोग चीन के साथ बैठक करते हैं, तो…’, कांग्रेस नेता ने उठाए ये बड़े सवाल

पवन खेड़ा ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का चीन के साथ क्या रिश्ता है? मोदी खुद कहते हैं कि चीन से झालर मत खरीदो और खुद चीनी कंपनी से स्मार्ट मीटर खरीदते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 13, 2026

congress attacks pm modi, congress, pm modi,

पवन खेड़ा ने बीजेपी और RSS पर साधा निशाना (Photo-IANS)

कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर मंगलवार को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डेलिगेशन के साथ मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की आंखें नीचे हैं, हाथ बंधे हैं और सिर झुका हुआ है। यह देश एक झुका हुआ प्रधानमंत्री कभी स्वीकार नहीं करेगा, जो किसी भी देश के सामने नतमस्तक हो जाए।

बीजेपी पर साधा निशाना

पवन खेड़ा ने कहा कि गिरगिट को भी बीजेपी ने एक रंग सिखा दिया है। जिन्हें चीन को लाल आंख दिखानी थी, उनके लिए बीजेपी ने लाल कारपेट बिछा दी। उन्होंने कहा कि चीन की पार्टी CPC से बीजेपी ने मीटिंग की है। ये जब सत्ता में नहीं थे, तब भी चीन जाकर मिलते थे, और RSS वाले ट्रेनिंग लेते थे। उन्होंने कहा कि जब BJP-RSS के लोग चीन के साथ बैठक करते हैं, तो क्या देश से जुड़े ये मुद्दे उठाते हैं?

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमें कोई परेशानी नहीं है कि कोई राजनीतिक दल किसी अन्य देश के दल के साथ मिले, लेकिन बीजेपी के दोगलेपन और ढोंग से परेशानी है। BJP वर्षों तक चिल्लाती रही कि कांग्रेस ने MoU साइन कर लिया और अब ये खुद मीटिंग कर रहे हैं।

नरेंद्र मोदी पर उठाए सवाल

पवन खेड़ा ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का चीन के साथ क्या रिश्ता है? मोदी खुद कहते हैं कि चीन से झालर मत खरीदो और खुद चीनी कंपनी से स्मार्ट मीटर खरीदते हैं। उन्होंने आगे कहा कि गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन पीएम मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। साथ ही कहा कि चीन हमारे देश के मैप बदलता है, और सरकार उनके ऐप बैन कर देती है।

कांग्रेस नेता ने पूछे सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा-

  • क्या उन मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है? क्या गलवान, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर चर्चा हुई?
  • BJP के साथ बैठक हुई और फिर चीन ने दावा कर दिया कि कश्मीर की शक्सगाम वैली उसका हिस्सा है, क्या इस मुद्दे पर बात हुई?
  • सेना के बड़े अधिकारी ने कहा- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन, पाकिस्तान की मदद कर रहा था, तो क्या इस मुद्दे पर चर्चा हुई?
  • HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चीन ने तैनात किए। पाकिस्तान को चीन ने PL-15 मिसाइलें दीं, जो भारत को निशाना बना रही थीं, फिर भी चीन की शर्तों को स्वीकार करते हुए मानसरोवर यात्रा क्यों शुरू की गई?

सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर किया पोस्ट

इससे पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर कई सवाल उठाए। उन्होंने दो तस्वीरें भी शेयर की हैं। सुप्रिया ने लिखा, 'यह फोटो बीजेपी दफ्तर की है, जिसमें बीजेपी के नेता और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है।' साथ ही उन्होंने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था। 

Updated on:

13 Jan 2026 04:53 pm

Published on:

13 Jan 2026 04:52 pm

Hindi News / National News / ‘जब BJP-RSS के लोग चीन के साथ बैठक करते हैं, तो…’, कांग्रेस नेता ने उठाए ये बड़े सवाल

