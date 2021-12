कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद कई देशों ने यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसे में WHO का कहना है कि यात्रा प्रतिबंधों से ओमिक्रोन वेरिएंट को दुनियाभर में फैलने से रोका नहीं जा सकता है।

who warns travel bans is not enough to stop the spread omicron