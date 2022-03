मणिपुर में बीजेपी के अगले मुख्यमंत्री पर फंसा पेच, सीएम पद को लेकर पार्टी में खींचतान

मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने 60 में से 32 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की है। बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर पेच फंसा हुआ है। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी ने एन. बीरेन सिंह को आधिकारिक तौर पर चेहरा घोषित नहीं किया था।

Who will be the next CM of manipur from BJP