Year Ender 2025: इस साल की 5 खौफनाक हादसे, जिससे सन्न हुआ पूरा देश

Year Ender 2025: साल 2025 भारत के लिए बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला रहा। जहां एक तरफ देश ने कई उपलब्धियां हासिल कीं, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक भयानक हादसों ने सैकड़ों जिंदगियां छीन लीं और पूरे राष्ट्र को शोक में डुबो दिया। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन से लेकर खुशी के जश्न और रोजमर्रा की यात्राओं तक, ये दुर्घटनाएं अचानक मौत का रूप लेकर आईं। भीड़ प्रबंधन की कमी, सुरक्षा चूक और अप्रत्याशित घटनाओं ने न केवल परिवारों को उजाड़ा, बल्कि देश में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। आइए, इस साल की उन पांच सबसे खौफनाक दुर्घटनाओं पर नजर डालते हैं, जिन्होंने पूरे देश को सन्न कर दिया और आने वाले समय के लिए बड़ा सबक छोड़ा।