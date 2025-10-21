एमपी में दिवाली की रात कपड़ा शोरूम में लगी आग, 35-40 लाख का नुकसान

कपड़ा शोरूम में आग लगने की सूचना फैलने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। मौके पर मौजूद दुकान संचालक प्रदीप कुमार भामावत ने बताया कि वास्तविक नुकसान का आंकलन बाद में ही स्पष्ट हो सकेगा। शुरुआती दौर में तो 35-40 लाख रूपये के नुकसान का अनुमान है। आग कैसे लगी फिलहाल इसका भी पता नहीं चल पाया है। बता दें कि दीपावली की रात अधिकतर आग लगने की घटनाएं पटाखों से निकली चिंगारियों के द्वारा घटित होती है और आशंका है कि कपड़ा शोरूम में भी पटाखे या आतिशबाजी की चिंगारी से आग भड़की है।