एमपी में दिवाली की रात कपड़ा शोरूम में लगी आग, 35-40 लाख का नुकसान

diwali night fire on cloth store Loss worth 40 lakhs
mp news: मध्यप्रदेश के नीमच में दीपावली की रात एक कपड़ा शोरूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग श्री बड़े बालाजी मंदिर के समीप नया बाजार में स्थित आदिनाथ वस्त्रालय शोरूम भवन की दूसरी मंजिल पर लगी थी। रात करीब 12.20 बजे जब लोगों ने कपड़ा शोरूम से आग की लपटें उठती देखीं तो हड़कंप मच गया और तुरंत फायर बिग्रेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही आधे घंटे में नपा की फायर ब्रिगेड टीम व टैंकर मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
नीमच शहर के प्रतिष्ठित आदिनाथ वस्त्रालय में दीपावली की रात लगी आग की सूचना मिलती ही तुरंत विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी ने कनेक्शन काट दिया था। नपा परिषद की फायर ब्रिगेड टीम और अफीम फैक्ट्री की टीम मौके पर पहुंची थी। फायरफाइटर सीढ़ी लगाकर दूसरी मंजिल पर चढ़े। शटर अन्दर से बंद होने पर उसे तोड़ा गया। इसके बाद तीन फायर ब्रिगेड और पानी के दो टैंकरों की मदद से नपा के 15 कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद रात 2.45 बजे तक आग पर काबू पाया।
कपड़ा शोरूम में आग लगने की सूचना फैलने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। मौके पर मौजूद दुकान संचालक प्रदीप कुमार भामावत ने बताया कि वास्तविक नुकसान का आंकलन बाद में ही स्पष्ट हो सकेगा। शुरुआती दौर में तो 35-40 लाख रूपये के नुकसान का अनुमान है। आग कैसे लगी फिलहाल इसका भी पता नहीं चल पाया है। बता दें कि दीपावली की रात अधिकतर आग लगने की घटनाएं पटाखों से निकली चिंगारियों के द्वारा घटित होती है और आशंका है कि कपड़ा शोरूम में भी पटाखे या आतिशबाजी की चिंगारी से आग भड़की है।
