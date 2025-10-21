Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

एमपी में दिवाली की रात कपड़ा शोरूम में लगी आग, 35-40 लाख का नुकसान

mp news: रात करीब 12.20 बजे कपड़ा शोरूम की दूसरी मंजिल पर लगी आग, शोरूम में रखे लाखों के कपड़े जलकर खाक...।

less than 1 minute read

नीमच

image

Shailendra Sharma

Oct 21, 2025

neemuch

diwali night fire on cloth store Loss worth 40 lakhs

mp news: मध्यप्रदेश के नीमच में दीपावली की रात एक कपड़ा शोरूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग श्री बड़े बालाजी मंदिर के समीप नया बाजार में स्थित आदिनाथ वस्त्रालय शोरूम भवन की दूसरी मंजिल पर लगी थी। रात करीब 12.20 बजे जब लोगों ने कपड़ा शोरूम से आग की लपटें उठती देखीं तो हड़कंप मच गया और तुरंत फायर बिग्रेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही आधे घंटे में नपा की फायर ब्रिगेड टीम व टैंकर मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
देखें वीडियो-

कपड़ा शोरूम में आग

नीमच शहर के प्रतिष्ठित आदिनाथ वस्त्रालय में दीपावली की रात लगी आग की सूचना मिलती ही तुरंत विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी ने कनेक्शन काट दिया था। नपा परिषद की फायर ब्रिगेड टीम और अफीम फैक्ट्री की टीम मौके पर पहुंची थी। फायरफाइटर सीढ़ी लगाकर दूसरी मंजिल पर चढ़े। शटर अन्दर से बंद होने पर उसे तोड़ा गया। इसके बाद तीन फायर ब्रिगेड और पानी के दो टैंकरों की मदद से नपा के 15 कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद रात 2.45 बजे तक आग पर काबू पाया।

35-40 लाख का नुकसान

कपड़ा शोरूम में आग लगने की सूचना फैलने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। मौके पर मौजूद दुकान संचालक प्रदीप कुमार भामावत ने बताया कि वास्तविक नुकसान का आंकलन बाद में ही स्पष्ट हो सकेगा। शुरुआती दौर में तो 35-40 लाख रूपये के नुकसान का अनुमान है। आग कैसे लगी फिलहाल इसका भी पता नहीं चल पाया है। बता दें कि दीपावली की रात अधिकतर आग लगने की घटनाएं पटाखों से निकली चिंगारियों के द्वारा घटित होती है और आशंका है कि कपड़ा शोरूम में भी पटाखे या आतिशबाजी की चिंगारी से आग भड़की है।

ये भी पढ़ें

एमपी में बाइक पर बारूद ले जाते वक्त ब्लास्ट, सामने आया वीडियो
विदिशा
vidisha

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2025 02:27 pm

Published on:

21 Oct 2025 02:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / एमपी में दिवाली की रात कपड़ा शोरूम में लगी आग, 35-40 लाख का नुकसान

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘पीएम आवास योजना’ में एमपी के 49 लाख परिवारों को मिला अपना घर, इस बार इन लोगों की सबसे सुंदर दिवाली

PM Awas Yojana
नीमच

एमपी में RSS के खिलाफ स्टेटस लगाना बुजुर्ग को पड़ा महंगा, भेजा जेल

NEEMUCH
नीमच

एमपी में भाव में भारी गिरावट से भड़के किसान, मंडी में व्यापारी को खदेड़ा, जान बचाकर भागा

Farmers chase away a trader in Neemuch over a sharp drop in peanut prices
नीमच

स्पा सेंटर के बाहर सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, मालिक और पूर्व कर्मचारियों में चले लात-घूंसे

High Voltage Drama
नीमच

MP का ये जिला बना ‘रोजगार का केंद्र’, 6147 करोड़ का आया निवेश, 20 हजार युवाओं को मिलेगी जॉब

employment hub jhanjharwada industrial area neemuch investment mp news
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.