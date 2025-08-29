70 साल के दरिंदे ने किया 10 साल की मासूम से रेप; दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज

लड़की ने आरोप लगाया कि 70 साल से व्यक्ति ने उसे फुसलाकर अपने घर में बुलाया, उसके कपड़े उतारे, उसका यौन उत्पीड़न किया। घटना का खुलासा करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। वहीं, व्यक्ति ने जमानत की मांग करते हुए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला बच्ची और उसकी मां की गवाही पर आधारित है, जिसमें उसके अनुसार कमियां हैं। शख्स के वकील ने मेडिकल जांच का भी हवाला दिया जिसमें कोई स्पष्ट चोट नहीं दिखाई दी। इस पर कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर चोटों के निशान ना होने को लेकर तर्क विश्वसनीय नहीं है।