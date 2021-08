खुशखबरी: किसानों के खाते में कल आएगी 'PM KSNY' की नौंवी किस्त

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानि 9 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की नौंवी किस्त किसानों के खाते में भेजेंगे। भारत सरकार द्वारा MyGovIndia ट्विटर हैंडल से इस संबंध में जानकारी साझा की गई है। इस जानकारी के सामने आते ही अन्नदाताओं के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान आ गई है। बता दें कि किसान बीते कई दिनों से इस मदद का इंतजार कर रहे थे।

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना

भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से 24 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था। इस स्कीम के तहत सरकार छोटे किसानों को हर साल 6000 रुपए देती है। बता दें कि यह रकम साल में तीन किस्तों में यानि हर किस्त में 2000 रुपए दिए जाते हैं।

इस योजना की पहली किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। दूसरी किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई वहीं तीसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों सीधे चिंहित किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। बता दें कि अब तक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान योजना की 8 किस्तों का पैसा आ चुका है। अब किसानों के खाते में अगली यानी 9वीं किस्त का पैसा आने वाला है। इससे पहले 8वीं किस्त 14 मई को जारी की गई थी।

