दिल्ली में AAP ने सीएम रेखा गुप्ता को दे दी बड़ी चुनौती, छठ महापर्व से पहले छिड़ी सियासी जंग

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने यमुना को साफ करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई थी, लेकिन उपराज्यपाल ने इसमें कई अड़चनें डालीं, जिसके कारण काम पूरा नहीं हो सका। अब रेखा सरकार यमुना की सफाई के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा “बीजेपी दिल्ली में झूठ का तंत्र चलाकर लोगों को भ्रमित कर रही है। अगर रेखा गुप्ता को विश्वास है कि यमुना साफ है तो वह खुद आकर इस पानी को पीकर दिखाएं। अगर नहीं पी सकतीं तो झूठे दावे करना बंद करें।”