दिवाली के बाद प्रदूषण पर सियासी जंग, AAP के आरोपों पर BJP बोली- पंजाब में जल रही पराली रोको

दिवाली के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में ग्रीन पटाखों के अलावा भी बड़े पैमाने पर अवैध पटाखे फोड़े गए। उन्होंने कहा, "यह साफ दिखाता है कि दिल्ली की बीजेपी इकाई पर पटाखा बनाने वाली लॉबी का दबाव था। अरबों रुपए के पटाखे बिकवाने के लिए दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में नियम तोड़े गए। यह कहीं न कहीं सांठ-गांठ को दिखाता है।" AAP का कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस सख्ती से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराती, तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती। पार्टी का तर्क है कि प्रदूषण का बड़ा हिस्सा दिवाली के दौरान चले पटाखों से आया है और केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।