नई दिल्ली

क्या दिल्ली में दोबारा होंगे विधानसभा चुनाव? राहुल गांधी के बाद AAP के बयान से भड़की राजनीति

Delhi Politics: गुरुवार को राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि देशभर में वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की गई है। इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर AAP ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 07, 2025

Bihar SIR case Rahul Gandhi press conference AAP demands re-election in Delhi Politics
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने की मांग उठाई।

Delhi Politics: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और यूपी के रायबरेली से मौजूदा सांसद राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर बवाल मच गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के सबूत को लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी खुलकर दोबारा चुनाव कराने की मांग पर उतर आई है। गुरुवार के आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव को अवैध बताया। साथ ही राजधानी में दोबारा चुनाव कराने की मांग की है।

राहुल गांधी की प्रेसवार्ता के बाद गरमाई सियासत

गुरुवार को राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि देशभर में वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने इस संबंध में कई नामों और आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि एक ही व्यक्ति कई राज्यों में वोट डाल रहा है। राहुल गांधी के इन दावों के तुरंत बाद आप सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह कोई मामूली गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक ‘चुनावी डकैती’ है।

Arvind Kejriwal: केजरीवाल के गले की फांस बना ‘फांसी घर’, इन नेताओं को समन भेजने की तैयारी
नई दिल्ली
Summons will be sent Arvind Kejriwal and AAP leaders in Delhi Assembly hanging house Case

दिल्ली चुनाव अवैध था, दोबारा हो मतदान

आप सांसद संजय सिंह ने कहा, “हमने पहले भी कई बार यह मुद्दा उठाया था, लेकिन राहुल गांधी ने जो तथ्य सामने रखे हैं, उनसे साफ हो गया है कि दिल्ली का चुनाव निष्पक्ष नहीं था। हम मांग करते हैं कि दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव को तुरंत रद्द कर दोबारा मतदान कराया जाए।” उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सुनियोजित तरीके से आम आदमी पार्टी के वोट कटवाए। संजय सिंह ने कहा “हमारे नेताओं के घरों पर एक ही पते पर 20-30 वोट दिखा दिए गए, आम आदमी पार्टी के वोटरों के नाम हटवाए गए। यह सुनियोजित साजिश थी। भाजपा दिल्ली में धोखाधड़ी से जीती है।”

चुनावी प्रक्रिया पर से जनता का भरोसा खत्म

आप सांसद ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अब आयोग की साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है। संजय सिंह ने कहा “अब देश में चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था बची ही नहीं है। मोदी सरकार के इशारे पर काम हो रहा है। जिस राज्य में चाहेंगे वहां चुनाव जितवा देंगे, हारने का सवाल ही नहीं उठता।” उन्होंने आशंका जताई कि यदि ऐसे हालात बने रहे तो देश में बड़े पैमाने पर जनाक्रोश और विद्रोह हो सकता है। संजय सिंह ने कहा “यह एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। जनता का वोट चोरी हो चुका है। जनतंत्र पर हमला हुआ है। मुझे लगता है कि अब जनता चुप नहीं बैठेगी।”

आदित्य श्रीवास्तव चार राज्यों में करता है वोटिंग

आप सांसद ने राहुल गांधी के हवाले से एक व्यक्ति ‘आदित्य श्रीवास्तव’ का जिक्र किया, जिसके नाम पर महाराष्ट्र, बेंगलुरु, लखनऊ और वाराणसी में वोट दर्ज हैं। संजय सिंह ने कहा “ऐसे कितने ही नाम हैं, जिन पर फर्जी तरीके से एक से ज्यादा जगहों पर वोट डल रहे हैं। यह सिर्फ तकनीकी चूक नहीं है, यह जानबूझकर किया गया एक संगठित चुनावी फ्रॉड है। “केजरीवाल के 10 साल के काम का क्या फायदा जब वोट ही लूट लिए गए?” संजय सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, “अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों तक दिल्ली के लिए काम किया, लेकिन अगर जनता के वोट ही चोरी हो जाएं तो उस मेहनत का क्या मतलब रह जाता है? भाजपा ने लोकतंत्र की जड़ों पर हमला किया है।”

Flood Alert: अगले 72 घंटे भारी! 8-9-10 और 11 अगस्त तक जमकर बरसेंगे मेघ, बाढ़ की चेतावनी
नई दिल्ली
Flood alert: Critical 72 hours ahead! IMD predicts heavy rain from 8 to 11 August

आम आदमी पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Delhi News

politics

राहुल गांधी

संजय सिंह

07 Aug 2025 08:26 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / क्या दिल्ली में दोबारा होंगे विधानसभा चुनाव? राहुल गांधी के बाद AAP के बयान से भड़की राजनीति

