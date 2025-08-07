क्या दिल्ली में दोबारा होंगे विधानसभा चुनाव? राहुल गांधी के बाद AAP के बयान से भड़की राजनीति

आप सांसद ने राहुल गांधी के हवाले से एक व्यक्ति ‘आदित्य श्रीवास्तव’ का जिक्र किया, जिसके नाम पर महाराष्ट्र, बेंगलुरु, लखनऊ और वाराणसी में वोट दर्ज हैं। संजय सिंह ने कहा “ऐसे कितने ही नाम हैं, जिन पर फर्जी तरीके से एक से ज्यादा जगहों पर वोट डल रहे हैं। यह सिर्फ तकनीकी चूक नहीं है, यह जानबूझकर किया गया एक संगठित चुनावी फ्रॉड है। “केजरीवाल के 10 साल के काम का क्या फायदा जब वोट ही लूट लिए गए?” संजय सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, “अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों तक दिल्ली के लिए काम किया, लेकिन अगर जनता के वोट ही चोरी हो जाएं तो उस मेहनत का क्या मतलब रह जाता है? भाजपा ने लोकतंत्र की जड़ों पर हमला किया है।”