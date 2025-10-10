प्रेमिका के मोबाइल में फोटो देख बौखलाया प्रेमी, पहले झगड़ा किया फिर उठाया खौफनाक कदम

डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि मृतक साक्षी मूल रूप से सिक्किम की रहने वाली थी। कुछ साल पहले ही उसके माता-पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद वह दिल्ली में अकेले ही किराए का कमरा लेकर रह रही थी। अपना खर्च निकालने के लिए उसने कॉल सेंटर में जॉब शुरू की। अपनी जिंदगी में अकेलेपन से जूझ रही साक्षी को हिमांशु में अपना हमसफर दिखा। इसी के चलते उसने अपराधी प्रवृत्ति का होने के बावजूद हिमांशु के साथ अपना जीवन बिताने का सपना देखा और हिमांशु ने वो सपना चकनाचूर कर दिया। बहरहाल, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है। उसके अपराधिक नेटवर्क और संभावित गैंग कनेक्शनों की जांच की जा रही है।