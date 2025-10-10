Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

प्रेमिका के मोबाइल में फोटो देख बौखलाया प्रेमी, पहले झगड़ा किया फिर उठाया खौफनाक कदम

Boyfriend Kills Girlfriend: साक्षी के पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि सात अक्टूबर की आधी रात साक्षी के कमरे से झगड़े की आवाजें सुनाई दे रही थीं और सुबह कमरे में बाहर से ताला लगा था। पड़ोसियों को कुछ शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी।

3 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 10, 2025

Boyfriend kills girlfriend in Delhi reason for Old lover Police disclosure

दिल्ली पुलिस ने साक्षी हत्याकांड का खुलासा किया। (प्रतीकात्मक फोटो)

Boyfriend Kills Girlfriend: राजधानी दिल्ली के कोटला मबारकपुर इलाके में मंगलवार रात हुई युवती की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवती को उसके प्रेमी ने ही ताबड़तोड़ चाकू मारकर मौत के घाट उतारा था। 26 साल की साक्षी गुरुंग के इस हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। पुलिस ने साक्षी की हत्या करने के आरोप में हरियाणा निवासी 25 साल के हिमांशु को गिरफ्तार किया है। हिमांशु पर चोरी और डकैती जैसे जघन्य अपराध के 14 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वह गैंगस्टर्स लाइफ से बहुत प्रभावित बताया जा रहा है।

प्रेम संबंध से शुरू होकर हत्या तक पहुंची कहानी

डीसीपी (साउथ) अंकित चौहान ने बताया कि हत्या से करीब चार महीने पहले ही साक्षी और हिमांशु की लव स्टोरी शुरू हुई थी, जो खूनी खेल के अंतिम पड़ाव पर खत्म हो गई। पुलिस पूछताछ में हिमांशु ने बताया कि उसकी मुलाकात जुलाई 2025 में साक्षी से उस समय हुई थी, जब साक्षी एक काम के सिलसिले में राजस्‍थान के जोधपुर गई थी। उस समय वह जोधपुर में पुलिस से बचने के चक्कर में छिपा था। साक्षी दिल्‍ली के ओखला स्थित एक कॉल सेंटर में काम करती थी और वह अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता था।

पहली मुलाकात में साक्षी से हुआ प्यार

पुलिस के अनुसार, जोधपुर में हुई इस पहली मुलाकात में ही हिमांशु को साक्षी से प्यार हो गया। इसके बाद वह साक्षी से लगातार बातें करता रहा। इसके चलते साक्षी भी हिमांशु के प्यार में पड़ गई और दोनों दिल्ली में रहने लगे, लेकिन हिमांशु की शक्की और हिंसक प्रवृत्ति ने रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया। इसी बीच सात अक्टूबर को हिमांशु ने साक्षी के मोबाइल में उसके पुराने बॉयफ्रेंड की तस्वीरें देख लीं। इससे वह भड़क उठा और साक्षी के साथ आधी रात में ही झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान गुस्से में आए हिमांशु ने चाकू से साक्षी पर एक दर्जन से ज्यादा वार कर दिए। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

कमरे के अंदर घुसते ही हैरान रह गई पुलिस

साक्षी के पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि सात अक्टूबर की आधी रात साक्षी के कमरे से झगड़े की आवाजें सुनाई दे रही थीं और सुबह कमरे में बाहर से ताला लगा था। पड़ोसियों को कुछ शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सभी लोग भौचक्के रह गए। बकौल पुलिस, साक्षी का शव कमरे के अंदर क्षत-विक्षत हाल में पड़ा था। कमरे में संघर्ष के स्पष्ट निशान दिख रहे थे। मौके पर एक टूटा हुआ चाकू का हैंडल, बियर की बोतलें और खून से सने कपड़े भी मिले। इसके बाद पुलिस ने हिमांशु की तलाश शुरू कर दी।

हत्या को लूट जैसा दिखाने की कोशिश

पुलिस के अनुसार, साक्षी की हत्या के बाद हिमांशु ने हत्या की वारदात को लूट बताने का पूरा प्रयास किया। साक्षी की मौत के बाद सबसे पहले उसने कमरे को अस्त-व्यस्त किया। इसके बाद अपना और साक्षी का फोन लेकर फरार हो गया। दिल्ली के बाहर निकलते ही उसने अपना मोबाइल झाड़ियों में फेंका और साक्षी का फोन लेकर हरियाणा के हांसी में जाकर छिप गया। हालांकि दिल्ली पुलिस की दक्षिण जिला टीम ने सीसीटीवी फुटेज, आईपीडीआर डेटा और स्थानीय सूत्रों की मदद से आरोपी का पता लगाया। बुधवार देर रात पुलिस ने हिमांशु को हांसी से गिरफ्तार कर लिया।

मूल रूप से हरियाणा के हिसार का रहने वाला है हिमांशु

डीसीपी (साउथ) अंकित चौहान ने बताया कि पूछताछ में हिमांशु ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। हिमांशु ने पुलिस को बताया कि साक्षी के अतीत को लेकर उसके मन में असुरक्षा की भावना पनप रही थी। साक्षी से बात करने पर वह उसके भाव को समझ नहीं पा रही थी। इसी के चलते गुस्से ने उसने यह कदम उठा लिया। दूसरी ओर, पुलिस जांच में सामने आया कि मूल रूप से हरियाणा के हिसार निवासी हिमांशु सोशल मीडिया पर गैंगस्टर जीवनशैली से गहराई से प्रभावित था। वह हिंसा को शक्ति का प्रतीक मानता था और इसी सोच ने उसे अपराध की राह पर धकेल दिया।

सिक्किम की रहने वाली थी साक्षी

डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि मृतक साक्षी मूल रूप से सिक्किम की रहने वाली थी। कुछ साल पहले ही उसके माता-पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद वह दिल्ली में अकेले ही किराए का कमरा लेकर रह रही थी। अपना खर्च निकालने के लिए उसने कॉल सेंटर में जॉब शुरू की। अपनी जिंदगी में अकेलेपन से जूझ रही साक्षी को हिमांशु में अपना हमसफर दिखा। इसी के चलते उसने अपराधी प्रवृत्ति का होने के बावजूद हिमांशु के साथ अपना जीवन बिताने का सपना देखा और हिमांशु ने वो सपना चकनाचूर कर दिया। बहरहाल, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है। उसके अपराधिक नेटवर्क और संभावित गैंग कनेक्शनों की जांच की जा रही है।

चैतन्यानंद सरस्वती मामले में सुनवाई से पहले बड़ा ट्विस्ट, पटियाला हाउस कोर्ट में जज ने ऐनवक्त पर…
नई दिल्ली
Judge recuses himself from hearing Chaitanyananda Saraswati case

crime news

Delhi News

Published on:

10 Oct 2025 11:15 am

नई दिल्ली / प्रेमिका के मोबाइल में फोटो देख बौखलाया प्रेमी, पहले झगड़ा किया फिर उठाया खौफनाक कदम

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

