3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

11 सितंबर को बंद रहेंगे दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तर, ब्रिक्स समिट की तैयारियों के चलते सरकार का बड़ा फैसला

BRICS Summit 2026: ब्रिक्स समिट की तैयारियों के चलते दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी कार्यालय 11 सितंबर को बंद रहेंगे। 12 और 13 सितंबर को भी अवकाश रहेगा।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Rahul Yadav

Sep 03, 2026

BRICS Summit 2026, BRICS Summit Delhi, Delhi Central Government Offices Holiday, September 11 Holiday Delhi, Central Government Offices Delhi, BRICS Summit 2026 India, Bharat Mandapam BRICS Summit, BRICS Leaders Summit,

11 सितंबर को बंद रहेंगे दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तर (सांकेतिक फोटो - चैटजीपीटी)

BRICS Summit 2026 Delhi Central Govt Offices Closed: राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र में स्थित सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को बंद रहेंगे। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। सरकार के मुताबिक, ब्रिक्स बिजनेस फोरम और 18वां ब्रिक्स लीडर्स समिट 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होना है। इस बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए केंद्रीय कार्यालयों को बंद रखने का फैसला लिया गया है।

लोगों को असुविधा से बचाने के लिए फैसला

सरकार ने कहा कि सम्मेलन का स्तर काफी बड़ा है। इसमें भारी संख्या में सुरक्षा और अन्य इंतजाम किए जाने हैं। ऐसे में आम लोगों को होने वाली परेशानी कम करने के लिए दिल्ली और नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालय 11 सितंबर को बंद रखने का फैसला लिया गया है। 12 और 13 सितंबर को शनिवार और रविवार होने के कारण केंद्रीय कार्यालय वैसे भी बंद रहेंगे। इस तरह सम्मेलन के दौरान लगातार तीन दिनों तक इन कार्यालयों में नियमित कामकाज नहीं होगा।

करीब 30 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में करीब 30 ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के नेता शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख और ब्रिक्स देशों के कारोबारी प्रतिनिधि भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में होगा। यहां मुख्य कार्यक्रम के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी प्रस्तावित हैं।

दिल्ली में सड़कों और प्रमुख इलाकों का काम तेज

सम्मेलन से पहले दिल्ली में सड़कों और प्रमुख इलाकों को बेहतर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने भारत मंडपम, हवाई अड्डे, राजघाट और अन्य महत्वपूर्ण जगहों के आसपास सौंदर्यीकरण और सड़क सुधार का काम शुरू किया है। भारत मंडपम के अलावा हैदराबाद हाउस, विज्ञान भवन, अंबेडकर भवन, सुषमा स्वराज भवन, प्रमुख पांच सितारा होटल और राजघाट के आसपास भी सुधार कार्य किए जा रहे हैं। अधिकारियों को पेड़ों की छंटाई, सड़कों की सफाई और जलभराव की समस्या दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।

विदेशी मेहमानों के दिल्ली दौरे को देखते हुए प्रमुख पर्यटन स्थलों तक जाने वाली सड़कों को भी बेहतर किया जा रहा है। इनमें कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कनॉट प्लेस, दिल्ली हाट और महरौली पुरातत्व पार्क जाने वाली सड़कें शामिल हैं।

सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव

ब्रिक्स सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मोटरकेड रिहर्सल के लिए भी यातायात परामर्श जारी किया था। रिहर्सल के दौरान राजधानी की कई प्रमुख सड़कों पर यातायात को नियंत्रित और डायवर्ट किया गया।

ट्रैफिक पुलिस ने 22 डायवर्जन प्वाइंट और 35 से ज्यादा सड़कों की पहचान की थी। इनमें सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंभा रोड और प्रेस एन्क्लेव रोड समेत कई प्रमुख सड़कें शामिल थीं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से यात्रा की योजना पहले से बनाने और जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

Nepal Flood: नेपाल की बाढ़ के बाद अलर्ट हुआ भारत, हिमालय से सटे राज्यों को लेकर दिल्ली में हाईलेवल बैठक

ये भी पढ़ें
Nepal Flood, Nepal Flood Latest News, India Nepal Flood, Glacial Lake Outburst Flood, GLOF, Himalayan States, Himalayan Flood Risk,

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Sept 2026 05:20 pm

Published on:

03 Sept 2026 05:17 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 11 सितंबर को बंद रहेंगे दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तर, ब्रिक्स समिट की तैयारियों के चलते सरकार का बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

समझौते के नाम पर बिहार से दिल्ली बुलाया, फिर कर दी हत्या; 12 हजार KM पीछा कर 8 आरोपी गिरफ्तार

Guddu Badshah Murder Case
नई दिल्ली

16 लाख करोड़ से दौड़ेगी हाई स्पीड रेल, सात नए कॉरिडोर की तैयारी

High Speed train
नई दिल्ली

भारत-सेशेल्स संबंधों को नई गति देने पर जोर, बिरला ने संसदीय सहयोग बढ़ाने का दिया प्रस्ताव

Lok Sabha Speaker
नई दिल्ली

पुलिस हिरासत से मंत्री को फोन? कपिल मिश्रा पर गंभीर आरोप, 307 की धारा हटवाने का दावा; CJP नेता सौरव दास ने उठाए सवाल

Kapil Mishra
नई दिल्ली

Satyendar Jain Bail: दिल्ली जल बोर्ड केस में सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत; जानिए क्या है पूरा मामला

Satyendar Jain Bail News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.