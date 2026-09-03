11 सितंबर को बंद रहेंगे दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तर, ब्रिक्स समिट की तैयारियों के चलते सरकार का बड़ा फैसला

BRICS Summit 2026 Delhi Central Govt Offices Closed: राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र में स्थित सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को बंद रहेंगे। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। सरकार के मुताबिक, ब्रिक्स बिजनेस फोरम और 18वां ब्रिक्स लीडर्स समिट 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होना है। इस बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए केंद्रीय कार्यालयों को बंद रखने का फैसला लिया गया है।