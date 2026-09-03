समझौते के नाम पर बिहार से दिल्ली बुलाया, फिर कर दी हत्या; 12 हजार KM पीछा कर 8 आरोपी गिरफ्तार

Delhi Crime Latest News: बिहार के सुपौल के समाजसेवी गुड्डू बादशाह की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, समझौते के बहाने गुड्डू को दिल्ली बुलाकर गोली मार दी गई थी। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 राज्यों में करीब 12 हजार किलोमीटर तक पीछा किया।

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