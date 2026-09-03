3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

समझौते के नाम पर बिहार से दिल्ली बुलाया, फिर कर दी हत्या; 12 हजार KM पीछा कर 8 आरोपी गिरफ्तार

Delhi Crime Latest News: बिहार के सुपौल के समाजसेवी गुड्डू बादशाह की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, समझौते के बहाने गुड्डू को दिल्ली बुलाकर गोली मार दी गई थी। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 राज्यों में करीब 12 हजार किलोमीटर तक पीछा किया।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Sep 03, 2026

Guddu Badshah Murder Case

दिल्ली पुलिस ने गुड्डू बादशाह हत्याकांड में पांच राज्यों में कार्रवाई कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। (फोटो सोर्स:ANI)

Delhi Murder Case:बिहार के सुपौल के रहने वाले समाजसेवी गुड्डू बादशाह की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते गुड्डू को पहले समझौते के लिए दिल्ली बुलाया गया और फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर गोली मार दी गई।

पुलिस के मुताबिक, गुड्डू को बिहार से दिल्ली बुलाने के लिए आरोपियों ने उनसे समझौता करने की बात कही थी। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर इलाके में एक किराए के ठिकाने पर ले जाया गया। यहीं उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।

वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। उन्होंने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए और लगातार ठिकाने बदलते रहे। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपियों तक पहुंचने की थी।

जिस शख्स ने खुद को पीड़ित बताया, उसी पर शक

जांच में पुलिस को गुड्डू के परिचित फारुख की भूमिका पर शक हुआ। घटना के दौरान फारुख भी घायल हुआ था। शुरुआत में उसने खुद को पीड़ित बताया और पुलिस को घटना की जानकारी दी।

लेकिन बाद में उसकी बातों और कॉल रिकॉर्ड में कुछ ऐसी चीजें सामने आईं, जिससे पुलिस का शक उस पर बढ़ गया। तकनीकी जांच और पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी कथित भूमिका को लेकर भी जांच आगे बढ़ाई।

पुलिस के मुताबिक, शमशाद और अशफाक ने इंटरनेट कॉल के जरिए हत्या की योजना बनाई थी। इसके बाद दूसरे लोगों को भी इस साजिश में शामिल किया गया।

पांच राज्यों में तलाश, 12 हजार किलोमीटर तक पीछा

हत्या के बाद आरोपी एक जगह टिककर नहीं रहे। पुलिस ने उनकी तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल और कॉल रिकॉर्ड के साथ-साथ दूसरी तकनीकी जानकारी जुटाई। इसके अलावा पुलिस टीम ने अलग-अलग जगहों पर जाकर भी सुराग तलाशे।

पुलिस का कहना है कि आरोपियों का करीब 12 हजार किलोमीटर तक पीछा किया गया और पांच राज्यों में दबिश दी गई। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में फारुख, आफताब, इरफान, शमशाद, अशफाक, रहमतुल्लाह उर्फ छोटू, अमन यादव और शोएब अख्तर शामिल हैं।

पिस्टल और कारतूस बरामद

पुलिस ने एक आरोपी की निशानदेही पर पिस्टल, मैगजीन और कारतूस भी बरामद किए हैं। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या में इसी हथियार का इस्तेमाल हुआ था या किसी दूसरे हथियार का।

पुलिस बाकी संभावित आरोपियों और हथियारों की भी तलाश कर रही है। साथ ही पुरानी रंजिश की वजह और गुड्डू को दिल्ली बुलाने की पूरी योजना के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी से दिल्ली पुलिस ने की 9 घंटे पूछताछ, घर लौटने पर किया पोस्ट- ‘सिंहासन खाली करो…’

ये भी पढ़ें
Ashish Joshi Interrogation

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Updated on:

03 Sept 2026 04:15 pm

Published on:

03 Sept 2026 04:14 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / समझौते के नाम पर बिहार से दिल्ली बुलाया, फिर कर दी हत्या; 12 हजार KM पीछा कर 8 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

16 लाख करोड़ से दौड़ेगी हाई स्पीड रेल, सात नए कॉरिडोर की तैयारी

High Speed train
नई दिल्ली

भारत-सेशेल्स संबंधों को नई गति देने पर जोर, बिरला ने संसदीय सहयोग बढ़ाने का दिया प्रस्ताव

Lok Sabha Speaker
नई दिल्ली

पुलिस हिरासत से मंत्री को फोन? कपिल मिश्रा पर गंभीर आरोप, 307 की धारा हटवाने का दावा; CJP नेता सौरव दास ने उठाए सवाल

Kapil Mishra
नई दिल्ली

Satyendar Jain Bail: दिल्ली जल बोर्ड केस में सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत; जानिए क्या है पूरा मामला

Satyendar Jain Bail News
राष्ट्रीय

पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी से दिल्ली पुलिस ने की 9 घंटे पूछताछ, घर लौटने पर किया पोस्ट- ‘सिंहासन खाली करो…’

Ashish Joshi Interrogation
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.