BRICS Summit के लिए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 7 हजार जवान तैनात; 22 जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन

BRICS Summit के लिए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, फोटो सोर्स- ANI
Delhi Traffic Diversion: 11 से 13 सितंबर तक भारत मंडपम में होने वाले BRICS Summit को लेकर दिल्ली में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। हाई-प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि और विदेशी मेहमान शामिल होंगे। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन की तैयारी की है।
सम्मेलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए करीब 7,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि शहर में वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4,800 ट्रैफिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। सुरक्षा केवल भारत मंडपम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एयरपोर्ट से विदेशी मेहमानों के होटलों और वहां से सम्मेलन स्थल तक पूरे VVIP रूट की निगरानी की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां जमीन के साथ-साथ हवाई निगरानी पर भी नजर रखेंगी। VVIP मूवमेंट के दौरान जरूरत के मुताबिक निर्धारित रास्तों पर आम ट्रैफिक को कुछ समय के लिए रोका या डायवर्ट किया जा सकता है।
ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 22 प्रमुख डायवर्जन प्वाइंट और 35 से अधिक अहम सड़कों की पहचान की गई है। VVIP काफिलों की आवाजाही के दौरान इन मार्गों पर अस्थायी रूप से यातायात रोका या वैकल्पिक रास्तों पर भेजा जा सकता है। BRICS Summit की तैयारियां कई महीनों से चल रही हैं। भारत मंडपम, कनॉट प्लेस, खान मार्केट और दिल्ली के अन्य प्रमुख इलाकों में BRICS से जुड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। प्रमुख बाजारों और नई दिल्ली के कुछ हिस्सों में सजावटी रोशनी भी बढ़ाई गई है।
भारत मंडपम के करीब 5 किलोमीटर के दायरे में मल्टी-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया गया है। बाहरी सुरक्षा घेरे में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे, जबकि आयोजन स्थल के नजदीक और अंदर NSG कमांडो समेत विशेष सुरक्षा इकाइयां जिम्मेदारी संभालेंगी।आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली पुलिस के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG), नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) और अन्य एजेंसियां शामिल रहेंगी। सम्मेलन स्थल, VVIP रूट, संवेदनशील स्थानों और विदेशी मेहमानों के ठहरने वाले करीब 10 प्रमुख होटलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
भारत मंडपम में प्रवेश केवल अधिकृत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और वैध पास वाले लोगों को ही दिया जाएगा। प्रवेश द्वार, पार्किंग और संवेदनशील इलाकों में CCTV निगरानी, तकनीकी सर्विलांस, बायोमेट्रिक सत्यापन और सख्त एक्सेस कंट्रोल की व्यवस्था की गई है। विदेशी मेहमानों के एयरपोर्ट से होटल और होटल से भारत मंडपम तक जाने वाले मार्गों पर भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। एजेंसियां VVIP मूवमेंट के दौरान इन निर्धारित रूटों को अपने नियंत्रण में रखेंगी, जिससे जरूरत पड़ने पर सामान्य यातायात को नियंत्रित किया जा सके।
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