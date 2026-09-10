BRICS Summit के लिए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 7 हजार जवान तैनात; 22 जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन

सम्मेलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए करीब 7,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि शहर में वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4,800 ट्रैफिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। सुरक्षा केवल भारत मंडपम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एयरपोर्ट से विदेशी मेहमानों के होटलों और वहां से सम्मेलन स्थल तक पूरे VVIP रूट की निगरानी की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां जमीन के साथ-साथ हवाई निगरानी पर भी नजर रखेंगी। VVIP मूवमेंट के दौरान जरूरत के मुताबिक निर्धारित रास्तों पर आम ट्रैफिक को कुछ समय के लिए रोका या डायवर्ट किया जा सकता है।