गौरव भाटिया के खिलाफ X पोस्ट पर दिल्ली HC सख्त, 2 करोड़ के मानहानि केस में CJP नेताओं को पोस्ट हटाने की सलाह

Delhi High Court:बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके नेताओं के खिलाफ दायर 2 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ बिना जांच-पड़ताल के पोस्ट करने को लेकर CJP नेताओं को नसीहत दी। अदालत ने उनसे यह भी कहा कि वे गौरव भाटिया के खिलाफ की गई पोस्ट को खुद हटाने पर विचार करें।