‘शरीर सुन्न पड़ गया था’, दिल्ली बिल्डिंग हादसे में मलबे के नीचे दबे छात्र ने शेयर की थी लाइव लोकेशन

नितेश के मुताबिक, उनके दोस्त ने किसी तरह WhatsApp पर अपनी लाइव लोकेशन और SOS मैसेज अपने दोस्तों को भेजे। इसके बाद दोस्तों ने रेस्क्यू टीमों को इसकी जानकारी दी। कुछ समय बाद दोनों को मलबे के नीचे से बाहर निकाला गया। उस वक्त दोनों घायल थे और शरीर से खून निकल रहा था। नितेश ने बताया कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर से खून निकल रहा है। अस्पताल पहुंचने के कुछ समय बाद मुझे पूरी तरह होश आया।'