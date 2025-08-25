Delhi Crime: डेढ़ साल की मासूम के साथ दरिंदगी; खून से लथपथ हालत में मिली मासूम

पीड़िता को उसकी मां के साथ मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से जरूरी सबूत इकट्ठा किए गए। पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, "बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी हिरासत में है और आगे की जांच जारी है।" अधिकारियों के अनुसार, आरोपी उसी घर में किराएदार के तौर पर रह रहा था। उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ की जा रही है।