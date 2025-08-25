Delhi Crime: डेढ़ साल की मासूम के साथ दरिंदगी; खून से लथपथ हालत में मिली मासूम

Delhi Crime: दिल्ली के बिजवासन में रविवार को एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी की डेढ़ साल की बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस को PCR पर कॉल कर जानकारी दी गई।
जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उसका पड़ोसी और सह-किरायेदार सुधीर उर्फ बिट्टू (32) सुबह करीब 9 बजे उसकी बेटी को अपने कमरे में ले गए। इसके कुछ देर बाद अंदर से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा अंदर से बंद था।
पीड़िता की मां के मुताबिक जब दरवाजा खुला तो लड़की अंदर रो रही थी। बच्ची निर्वस्त्र और खून से लथपथ हालत में मिली। उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला आरोपी नशे की हालत में था। उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया।
पीड़िता को उसकी मां के साथ मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से जरूरी सबूत इकट्ठा किए गए। पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, "बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी हिरासत में है और आगे की जांच जारी है।" अधिकारियों के अनुसार, आरोपी उसी घर में किराएदार के तौर पर रह रहा था। उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ की जा रही है।