Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

Delhi Crime: डेढ़ साल की मासूम के साथ दरिंदगी; खून से लथपथ हालत में मिली मासूम

Delhi Crime: दिल्ली में डेढ़ साल की मासूम के साथ रेप किया गया। बच्ची निर्वस्त्र और खून से लथपथ हालत में मिली। मामले की जांच की जा रही है।

नई दिल्ली

Harshul Mehra

Aug 25, 2025

rape
डेढ़ साल की मासूम के साथ दरिंदगी। फोटो सोर्स-ai

Delhi Crime: दिल्ली के बिजवासन में रविवार को एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी की डेढ़ साल की बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस को PCR पर कॉल कर जानकारी दी गई।

दिल्ली में डेढ़ साल की नाबालिग से रेप

जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उसका पड़ोसी और सह-किरायेदार सुधीर उर्फ ​​बिट्टू (32) सुबह करीब 9 बजे उसकी बेटी को अपने कमरे में ले गए। इसके कुछ देर बाद अंदर से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा अंदर से बंद था।

ये भी पढ़ें

‘बीजेपी वाले मार देंगे…’; अखिलेश यादव ने पूजा पाल की ‘आड़’ में ये क्या-क्या कह दिया?
लखनऊ
image

निर्वस्त्र और खून से लथपथ मिली मासूम

पीड़िता की मां के मुताबिक जब दरवाजा खुला तो लड़की अंदर रो रही थी। बच्ची निर्वस्त्र और खून से लथपथ हालत में मिली। उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला आरोपी नशे की हालत में था। उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

पीड़िता को उसकी मां के साथ मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से जरूरी सबूत इकट्ठा किए गए। पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, "बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी हिरासत में है और आगे की जांच जारी है।" अधिकारियों के अनुसार, आरोपी उसी घर में किराएदार के तौर पर रह रहा था। उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

ये भी पढ़ें

आपके नंबर पर तो नहीं आया ट्रैफिक पुलिस के चालान वाला मैसेज? हैकर्स मिनटों में कर सकते हैं खाता खाली
लखनऊ
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

25 Aug 2025 03:07 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi Crime: डेढ़ साल की मासूम के साथ दरिंदगी; खून से लथपथ हालत में मिली मासूम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.