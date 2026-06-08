उस्तरे से काटी थी कलाइयां, DU प्रोफेसर हत्याकांड में 1400 KM दूर से आए किरायेदारों ने इस तरह रची थी साजिश

Debosmita Paul Murder Mystery: दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल हत्याकांड की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पश्चिम बंगाल से एक दंपती को गिरफ्तार किया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि हत्या के पीछे पैतृक संपत्ति का विवाद था। आरोपियों का परिवार लंबे समय से प्रोफेसर के पुश्तैनी मकान में किराए पर रह रहा था और मकान खाली करने के दबाव के चलते उन्होंने यह खौफनाक साजिश रची। पुलिस जांच में अब यह भी सामने आ चुका है कि किस तरह दंपती ने महीनों की नाराजगी के चलते इस हत्याकांड के लिए पूरी प्लानिंग की थी। साथ ही गिरफ्तारी पर हत्या के दौरान कलाइयों काटने में इस्तेमाल किए गए उस्तरे के साथ कई जरूरी सबूत बरामद किए गए हैं।