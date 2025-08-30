Delhi Crime: चाकू गोद-गोद कर 2 युवकों पर बेरहमी से हमला; खून से लथपथ मिली लाश

मामले को लेकर पुलिस का कहना है सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि 4 लड़कों ने विवेक और अमन पर हमला किया। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। साथ ही इस घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।