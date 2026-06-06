दिल्ली अग्निकांड: आग लगने के एक घंटे बाद किया था लाइसेंस रिन्यूअल का आवेदन, होटल मालिक लवकेश बजाज की खुली पोल

Delhi Fire Tragedy Investigation: दिल्ली के हौज रानी इलाके में फ्लोरिश स्टे होटल में हुए भीषण अग्निकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अभी तक जांच में यह सामने आ चुका है कि होटल में सिर्फ 6 कमरों की अनुमति थी लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालकों ने 25 कमरे बना रखे थे। साथ ही होटल के लिए अनुमति लेते समय बेसमेंट की भी सूचना नहीं दी गई थी। इसके बाद अब एक और खुलासा हुआ है कि आग लगने के करीब एक घंटे बाद ही होटल मालिक लवकेश बजाज ने होटल के लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आवेदन किया था।