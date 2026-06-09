दिल्ली में सूर्या हत्याकांड जैसा मामला: सिलाई फैक्ट्री में मामूली कहासुनी के बाद अरबाज ने कृष्ण को कैंची से गोदा

Delhi Factory Crime: दिल्ली से एक और सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले ही हुए गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड के खौफ से उबरे भी नहीं थे और फिर से राजधानी दिल्ली के गांधी नगर से इसी तरह का एक और मामला सामने आ गया। जहां एक कपड़ा सिलाई फैक्टरी में साथ काम करने वाले दो युवक के बीच हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। जहां अरबाज नाम के युवक ने अपने साथी कर्मचारी कृष्ण कुमार की कैंची से गोदकर हत्या कर दी। गुस्साए अरबाज ने बिना सोचे-समझे पास रखी कैंची उठाई और उससे अपने ही साथी पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। जानकारी के मुताबिक, अरबाज नशे की हालत में था पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड में भी आरोपी किशोरावस्था में हत्या की कोशिश के एक मामले में शामिल रहा है। हालांकि गांधी नगर थाना पुलिस ने चुस्ती दिखाते हुए मामला दर्ज होने के महज 8 घंटे के अंदर आरोपी को दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खून से सनी कैंची और वारदात के वक्त पहने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं।