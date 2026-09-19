दिल्ली के मोती नगर में घर में लगी भीषण आग, LPG सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की मौत

दमकल की टीमों ने काफी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया। इसके बाद मकान के अंदर और आसपास के हिस्सों की भी जांच की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई अन्य व्यक्ति अंदर फंसा तो नहीं है। साथ ही दमकल कर्मियों ने उन स्थानों की भी जांच की, जहां से दोबारा आग भड़कने की आशंका हो सकती थी। फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और संबंधित विभाग हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं। हादसे में LPG सिलेंडर किस स्थिति में आग की चपेट में आया और विस्फोट की वजह क्या रही, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।