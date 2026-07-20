शक में पत्नी की हत्या के बाद पुलिस से खेलता रहा ‘लोकेशन गेम’, आखिर ऐसे पकड़ा गया दिल्ली मर्डर केस का आरोपी

Seelampur wife murder case: पत्नी की हत्या के बाद आरोपी यह सोच रहा था कि लगातार शहर बदलने से वह कानून की पकड़ से बच जाएगा, लेकिन उसकी यह चाल ज्यादा दिन नहीं चल सकी। दिल्ली के सीलमपुर में पत्नी की हत्या करने के बाद 52 वर्षीय सलीम ने तीन दिन तक उत्तर प्रदेश के कई शहरों की खाक छानी, लेकिन पुलिस की तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी नेटवर्क ने उसकी पूरी 'फरारी की कहानी' खोल दी। आखिरकार मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास उसे गिरफ्तार कर लिया गया।