Delhi Planterie Cafe: दिल्ली के कैफे ने AQI 25 कर सबको चौंकाया, साफ हवा का ऐसा तरीका जो हर घर में होना चाहिए

बाहर की प्रदूषण की मार से बचने के लिए आप भी अपने घर, कुछ तरीकों अपनाते हुआ आप भी दफ्तर को ग्रीन जोन बना सकते हैं। जैसे लिविंग रूम और बेडरूम में कम से कम 4-5 इनडोर पौधे लगाएं ताकि हवा लगातार ताजी और साफ बनी रहे। मनी प्लांट और फिलोडेंड्रोन जैसे लटकने वाले पौधों को हैंगिंग पॉट्स में रखें, इससे जगह भी खूबसूरत लगेगी। अगर संभव हो तो छोटे इनडोर वाटर फाउंटेन का भी इस्तेमाल करें, जिससे नमी बनी रहती है और हवा हल्की महसूस होती है। सुबह और शाम कुछ देर के लिए खिड़कियां खोलें ताकि ताजी हवा अंदर आ सके, खासकर जब बाहर का AQI बेहतर हो। घर में स्मोकिंग, अगरबत्ती या तेज खुशबू वाले स्प्रे का ज्यादा इस्तेमाल न करें। साथ ही, पौधों को सही मात्रा में धूप और पानी दें, ताकि वे स्वस्थ रहें और लगातार ऑक्सीजन छोड़ते रहें।