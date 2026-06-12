दिल्ली तुगलकाबाद आग हादसा: साड़ियों के सहारे बचाईं जिंदगियां, धमाकों और चीख-पुकार के बीच पड़ोसी बने फरिश्ते

महिला ने बताया कि वह बिल्डिंग के सामने वाली गली में रहती हैं। उन्होंने बताया कि जब पता चला कि आग लग गई है तब सभी पड़ोसी आग में फंसे लोगों को बचाने के लिए भागे। उनके अनुसार, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी 7 बाइक और एक स्कूटर खडे थे, जिनमें लगातार धमाके हो रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों ने पानी डालकर आग को काबू में करने की कोशिश की। महिला ने बताया कि हादसे में कुल 8 लोग घायल हुए थे। उन्होंने बताया कि यह घटना रात के 2 बजे के करीब हुई और 2 बजकर 10 मिनट तक बचाव के लिए कॉल किया गया।